Глава Львовской ОВА призвал жителей региона не использовать мощные электроприборы в пиковые часы — Finance.ua
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Глава Львовской ОВА призвал жителей региона не использовать мощные электроприборы в пиковые часы

Энергетика
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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в воскресенье призвал жителей Львовщины не использовать мощные электроприборы в пиковые часы для предотвращения перегрузки энергосистемы в области.
«Специалисты «Львовоблэнерго», «Укрэнерго» и ГСЧС сделали сверхвозможное, чтобы Львовщина получала электроэнергию — в обход четырех подстанций, которые из-за ракетных ударов разрушены. Напомню, в понедельник и вторник враг оставил без тока 1,5 млн жителей нашей области. Учитывая то, что запитали область по временной схеме, чтобы электроэнергия не исчезала, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме не зашкаливал, — написал Козицкий в телеграм-канале.
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Он призвал жителей региона не пользоваться электроприборами с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. «Это те промежутки времени, когда на нашу энергосистему идет самая большая нагрузка», — объяснил глава ОВА.
Козицкий подчеркнул, что обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомойками, утюгами и другими электроприборами с большой энергозатратностью лучше всего пользоваться ночью, поскольку это позволит сделать гражданам все необходимое и не будет влиять на перегрузку системы.
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«Помните: каждый прибор, который вы сознательно выключите — это огромная помощь нашим энергетикам, которые 24/7 работают над тем, чтобы все были с электричеством. Даже зарядное, которое вы не оставили в розетке, уже существенная подмога», — отметил он.
Глава ОВА также напомнил, что в перечень наиболее энергозатратных приборов входят: электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер.
«Если очень нужно, включайте их с 23:00 до 8:00. В другое время, пожалуйста, воздержитесь», — подчеркнул Козицкий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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