Азербайджан может увеличить возможности экспорта газа в Европу на 5 миллиардов кубометров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Азербайджан может увеличить возможности экспорта газа в Европу на 5 миллиардов кубометров

Энергетика
9
Азербайджан может увеличить возможности экспорта газа в Европу на 5 миллиардов кубометров
Азербайджан может увеличить возможности экспорта газа в Европу на 5 миллиардов кубометров
Развитие «зеленой» энергетики в Азербайджане позволит сократить использование газа как минимум на 5 млрд кубометров, которые можно будет экспортировать в Европу.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет «Интерфакс-Украина».
«Согласно нашим планам, к 2027 году в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 9 солнечных и ветровых электростанций суммарной мощностью 2 ГВт. Мы уверены в этом, поскольку заключены контракты для этого. К 2030 году дополнительно будут введены в действие еще 10 ВЭС и СЭС мощностью 5 ГВт. В результате этого сократится использование газа, и мы сможем минимум 5 млрд кубометров дополнительно направить в Европу», — заявил он.
Президент подчеркнул, что сегодня около 50% азербайджанского газа экспортируется в Европу. Это составляет 12 млрд кубометров.
По его словам, согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, достигнутым в июле 2022 года, в 2027 году поставки азербайджанского газа в ЕС составят 20 млрд кубометров.
Алиев добавил, что Азербайджан планирует экспортировать в ЕС и «зеленую» энергию, на начальном этапе объем таких поставок составит 4 ГВт.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.