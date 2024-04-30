Западные страховщики заявили, что потолок цен на российскую нефть не работает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Западные страховщики заявили, что потолок цен на российскую нефть не работает

Энергетика
34
Нефть
Нефть
Группа западных страховщиков заявила, что ограничение цен на российскую нефть стало невыполнимым и лишь побудило еще больше судов к присоединению к теневому флоту.
Об этом сообщает Reuters.
Международная группа P&I заявила, что ценовая граница не имела большого успеха с момента ее введения два года назад, поскольку россия перешла на собственный флот, а также на танкеры, находящиеся вне контроля Запада.
Заявление было представлено как письменное доказательство на слушаниях в парламенте Великобритании. Группа заявляет, что в ее состав входят 12 компаний по страхованию морской ответственности перед третьими лицами, которые покрывают 87% мирового океанского тоннажа.
«Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и сопутствующих услуг участвуют в этой параллельной торговле. По нашим оценкам, около 800 танкеров уже покинули клубы Международной группы, что является прямым результатом введения ограничения цен на нефть» , — говорится в заявлении.

Ценовой потолок

«Большая семерка» (G7) утвердила верхний предел цен на российскую нефть для ограничения доходов кремля для войны Украине, сохраняя при этом потоки российской нефти во избежание скачка цен на энергоносители.
Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью с декабря 2022 года при условии, что нефть продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако россия обходит ценовой потолок 60 долларов и продает нефть дороже с помощью теневого флота.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.