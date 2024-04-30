Западные страховщики заявили, что потолок цен на российскую нефть не работает — Finance.ua

Западные страховщики заявили, что потолок цен на российскую нефть не работает Сегодня 15:45 — Энергетика

Нефть

Группа западных страховщиков заявила, что ограничение цен на российскую нефть стало невыполнимым и лишь побудило еще больше судов к присоединению к теневому флоту.

Об этом сообщает Reuters.

Международная группа P&I заявила, что ценовая граница не имела большого успеха с момента ее введения два года назад, поскольку россия перешла на собственный флот, а также на танкеры, находящиеся вне контроля Запада.

Заявление было представлено как письменное доказательство на слушаниях в парламенте Великобритании. Группа заявляет, что в ее состав входят 12 компаний по страхованию морской ответственности перед третьими лицами, которые покрывают 87% мирового океанского тоннажа.

«Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и сопутствующих услуг участвуют в этой параллельной торговле. По нашим оценкам, около 800 танкеров уже покинули клубы Международной группы, что является прямым результатом введения ограничения цен на нефть» , — говорится в заявлении.

Ценовой потолок

«Большая семерка» (G7) утвердила верхний предел цен на российскую нефть для ограничения доходов кремля для войны Украине, сохраняя при этом потоки российской нефти во избежание скачка цен на энергоносители.

Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью с декабря 2022 года при условии, что нефть продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако россия обходит ценовой потолок 60 долларов и продает нефть дороже с помощью теневого флота.

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