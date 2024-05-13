Глава комитета ВР рассказал, как повлияла на местные бюджеты передача «военного» НДФЛ — Finance.ua

Глава комитета ВР рассказал, как повлияла на местные бюджеты передача «военного» НДФЛ Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Глава комитета ВР рассказал, как повлияла на местные бюджеты передача «военного» НДФЛ

Передача «военного» НДФЛ из местных в госбюджет не оказала негативного влияния — наоборот, произошло перевыполнение плана.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

За 4 месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доходы по общему фонду (без трансфертов) выросли на 27% (+29,2 млрд грн). Гетманцев уточнил, что это в сопоставимых показателях, то есть с учетом передачи «военного» НДФЛ. Если считать с «военным» НДФЛ, который в первые три квартала 2023 года уплачивался в местные бюджеты, то такие доходы сократились на 2,7% (на 3,8 млрд грн).

Читайте также Громадам со значительной долей военного НДФЛ до перераспределения утвердили компенсацию — Минфин

Также Гетманцев отметил, что годовой план доходов по общему фонду (без трансфертов) в январе-апреле 2024 года выполнен на 36,6% (норма — в расчете на 4 месяца 33,3%), следовательно, план перевыполнялся. На 1 мая 2024 года остаток средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составил 155,6 млрд грн. С начала года он увеличился на 38% (+43 млрд грн).

«Передача „военного“ НДФЛ из местных в госбюджет, которая была вынужденным шагом для поддержки сектора безопасности и обороны, конечно повлияла на местные бюджеты. В фокусе внимания должны быть прежде всего территориальные громады в прифронтовых регионах, которые в относительных показателях потеряли больше всего», — рассказал Гетманцев.

По его словам, частично эти потери компенсируются за счет дополнительной дотации пострадавшим от такого решения областным бюджетам и ОТГ. В целом же финансовое состояние местных бюджетов остается устойчивым, свидетельством чему — перевыполнение плана по доходам и значительный рост остатка денежных средств.

Читайте также Зеленский подписал изъятие из местных бюджетов «военного» НДФЛ

Кроме того, отчасти потери от «военного» НДФЛ должны быть компенсированы за счет увеличения трансфертов. За 4 месяца 2024 года (год к году) трансферты выросли на 13% (6,8 млрд грн). Основные трансферты перечислены полностью или почти полностью от плана на четыре месяца (базовая и дополнительная дотация на 100%, образовательная — на 99,7%).

По словам Гетманцева, потери от «военного» НДФЛ неравномерны. Самыми большими они ожидаются для прифронтовых регионов. Впрочем, в Полтавской, Киевской областях и г. Киеве доходы выросли, даже если сравнивать с базой за 2023 год, включающей «военный» НДФЛ.

Бюджет Киева остается лидером по приросту доходов, которые выросли на 43% против первых 4 месяцев 2023 года в сопоставимых показателях (и на 30%, если считать с «военным» НДФЛ).

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект о перераспределении военного НДФЛ 8 ноября 2023 года.

Согласно ему, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, «военный» НДФЛ распределяется в следующих пропорциях:

45% - ДСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

При этом «обычный» НДФЛ остается в громадах в объеме 64%. Не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, поставке тепловой энергии, а также централизованной поставке холодной воды и водоотводу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.