Громадам со значительной долей военного НДФЛ до перераспределения утвердили компенсацию — Минфин — Finance.ua
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Громадам со значительной долей военного НДФЛ до перераспределения утвердили компенсацию — Минфин

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Громадам со значительной долей военного НДФЛ до перераспределения утвердили компенсацию — Минфин
Громадам со значительной долей военного НДФЛ до перераспределения утвердили компенсацию — Минфин
Правительство утвердило компенсацию громадам, у которых была весомая доля военного НДФЛ в структуре их налоговых поступлений. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
«Сегодня, 19 декабря, на заседании правительства утвержден механизм распределения дополнительной дотации за октябрь-декабрь 2023 г. тем местным громадам, в которых военный НДФЛ составляет значительную долю в структуре поступлений от этого налога», — сообщили в Минфине.
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В то же время, отметили в министерстве, все местные громады, которые в октябре-ноябре 2023 года испытали уменьшение доходов (не считая военного НДФЛ), получат также финансовую компенсацию. Размер компенсации будет таким, что их доходы станут эквивалентными тем, которые были у них за аналогичный период прошлого года.
В Минфине указали, что в соответствии с принятым законом о перераспределении военного НДФЛ, полученный дополнительный ресурс в 2024 году объемом 96,3 млрд грн будет направлен в спецфонд госбюджета на конкретные цели.
По материалам:
УНН
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