Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями — Finance.ua

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями Сегодня 11:52 — Энергетика

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом он рассказал в интервью hromadske

«После 10 октября ситуация серьезно изменилась, российская армия начала целенаправленно разрушать нашу энергетическую инфраструктуру, которая является критической. Мы понимаем, что Киевщина снова становится форпостом города Киева. Бьют сюда непосредственно для того, чтобы света не было в самом Киеве. Здесь проживает большое количество людей, это создание такого гуманитарного кризиса, аналогов которого мир не видел 70 лет... Мы как областная военная администрация готовимся к любому развитию событий, в том числе и самому сложному, люди должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы еды и воды. Должны быть заряжены мобильные телефоны», — заявил Кулеба.

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На вопрос, может ли произойти полное отключение электроэнергии, Кулеба ответил утвердительно: «Да, если будут продолжаться ракетные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры, и мы не сможем сохранить ее благодаря ПВО».

«Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше», — пояснил глава ОВА.

Он констатировал, что сложно предугадать условия поражения.

«То есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому», — уточнил Кулеба.

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Он также признал, что «ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления».

«Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытие, которое позволит быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева», — сказал Кулеба.

На вопрос, может ли сложиться ситуация, когда людям и три месяца придется сидеть без света, глава Киевской ОВ ответил: «Мы сможем об этом говорить, когда будем понимать, что конкретно произошло».

После обстрелов 31 октября в Киевской области 400 тысяч абонентов остались без света. Произошло аварийное отключение. По словам Кулебы, сейчас в разных общинах должны происходить плановые отключения по часам, сроки должны быть примерно одинаковыми.

Глава ОВА также сказал, что не слышал о нехватке ремонтного оборудования на станциях.

«Если говорить о трансформаторах, то их можно сделать и в Украине. Есть определенное технологическое оборудование, которого нам придется ждать три месяца или даже больше. Но это не значит, что его нет вообще. Ничего незаменимого нет», — сказал Кулеба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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