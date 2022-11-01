ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита — Finance.ua

ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита Сегодня 15:10 — Энергетика

ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита

Если россия продолжит вредить энергетической инфраструктуре Украины и это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии, поставлять электроэнергию Украине будет Европейский Союз.

Об этом заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«У нас есть необходимые предпосылки для этого. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС», — заявила она.

По словам Кадри Симсон, наиболее очевидное решение — электроэнергия будет поступать в Украину через страны-соседи.

«Страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине — это, конечно, ее ближайшие соседи», — отметила она.

При этом объемы, которые эти страны могут продавать, будут увеличены специально, чтобы обеспечить Украину электроэнергией.

«Они ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской сети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит», — подчеркнула Симсон.

Напомним, в украинскую энергосеть уже начала поступать электроэнергия из Европы. Об этом свидетельствует информация на сайте сети системных операторов Европы ENTSO-E.

Пока выполняются только тестовые поставки, но уже четвертый энерготрейдер начал импортировать электроэнергию в Украину.

УНІАН По материалам:

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