Переход с экстренных на стабилизационные отключения: к чему готовиться киевлянам — Finance.ua

Переход с экстренных на стабилизационные отключения: к чему готовиться киевлянам Сегодня 20:00 — Энергетика

С сегодняшнего дня возможен переход с экстренных на стабилизационные отключения. Уже по новым графикам для Киева.

Об этом в Facebook рассказал гендиректор «YASNO» Сергей Коваленко.

Опубликованные графики — это графики вероятных отключений. Это означает, что в указанный интервал вас могут отключить. Но не факт, что будут использованы ограничения.

Стабилизационные отключения производятся по требованию Укрэнерго или оператора системы распределения. Если от них указания нет, подачу электроэнергии не выключают.

Если у вас интервал с 9 до 13, а отключили в 10:40, то все равно до 13 (+/- 30 мин) свет должны вернуть.

Графики составлены на основе ожидаемых ограничений от Укрэнерго. Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на ограничение до 250 МВт. Но если есть распоряжение сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и будут происходить не по графикам. Об изменении типа отключения мы информируем через чат-бот YASNO online.

При стабилизационном отключении оператор системы распределения должен соблюдать продолжительность до 4 часов ±30 минут на переподключение.

В графиках указаны только возможные слоты, временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение. Потребности отключать свет на 12 часов в сутки не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды.

Почему у соседей свет есть?

Здесь есть два варианта ответа. Первый: у вас случилась авария. Узнать, так ли это, можно в чате оператора системы распределения. Второй: дом соседей подключен к другой линии/другой подстанции, поэтому может попадать в другую группу на отключение или другую очередь в пределах этой группы.

У меня, например, именно так и происходит: соседний дом — в другой группе. Если у соседей вообще не выключают, скорее всего, они подключены на линию с критическим объектом, но этот вопрос мы сейчас решаем.

Еще одна важная вещь: мы не можем вычислить комбинации, которые встречаются в отдельных домах. Например, может произойти аварийное отключение, а затем стабилизационное, и в результате — дом без света довольно долго.

«Мы понимаем, что график для Киева еще не совершенен, но уже гораздо точнее прежнего. Есть много факторов, которые влияют на его применение, а в случае атак на объекты инфраструктуры — отключения вновь становятся аварийными, без привязки к графику», — отметил Коваленко.

Форма обратной связи ДТЭК Киевские электросети: по ссылке

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