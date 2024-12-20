GitHub запустил бесплатную версию Copilot — Finance.ua

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GitHub запустил бесплатную версию Copilot

Технологии&Авто
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GitHub запустил бесплатную версию Copilot
GitHub запустил бесплатную версию Copilot
GitHub сделал свой инструмент Copilot для написания кода бесплатным для всех пользователей.
Об этом пишет TechCrunch.
GitHub объявил, что его инструмент Copilot для работы с кодом теперь доступен бесплатно всем пользователям. Его также интегрировали по умолчанию в редактор VS Code.
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Ранее Copilot стоил от $10 в месяц, а бесплатный доступ получали только студенты, преподаватели и разработчики по открытому коду. Сейчас этот инструмент может использовать каждый, хотя есть ограничения: бесплатная версия позволяет выполнить до 2000 завершений кода в месяц.
Также доступны только модели Anthropic Claude 3.5 Sonnet и OpenAI GPT-4o, а функция Copilot Chat имеет лимит в 50 сообщений. Инструмент интегрирован в VS Code, Visual Studio, JetBrains и GitHub.com. Компания также сообщила, что количество разработчиков на платформе возросло до 150 млн по сравнению со 100 млн в начале 2023 года.
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Ранее GitHub представил Spark — новый ИИ-инструмент для разработки веб-приложений, использующий модели OpenAI и Anthropic для генерации предварительного просмотра веб-приложений. Пользователи могут сравнивать разные версии и вносить изменения. Кроме того, опытные разработчики могут редактировать код, тогда как новички смогут создавать приложения, просто вводя запросы.
По материалам:
vctr.media
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