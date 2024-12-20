GitHub запустил бесплатную версию Copilot — Finance.ua

GitHub запустил бесплатную версию Copilot
GitHub сделал свой инструмент Copilot для написания кода бесплатным для всех пользователей.
Об этом пишет TechCrunch.
GitHub объявил, что его инструмент Copilot для работы с кодом теперь доступен бесплатно всем пользователям. Его также интегрировали по умолчанию в редактор VS Code.
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Ранее Copilot стоил от $10 в месяц, а бесплатный доступ получали только студенты, преподаватели и разработчики по открытому коду. Сейчас этот инструмент может использовать каждый, хотя есть ограничения: бесплатная версия позволяет выполнить до 2000 завершений кода в месяц.
Также доступны только модели Anthropic Claude 3.5 Sonnet и OpenAI GPT-4o, а функция Copilot Chat имеет лимит в 50 сообщений. Инструмент интегрирован в VS Code, Visual Studio, JetBrains и GitHub.com. Компания также сообщила, что количество разработчиков на платформе возросло до 150 млн по сравнению со 100 млн в начале 2023 года.
Ранее GitHub представил Spark — новый ИИ-инструмент для разработки веб-приложений, использующий модели OpenAI и Anthropic для генерации предварительного просмотра веб-приложений. Пользователи могут сравнивать разные версии и вносить изменения. Кроме того, опытные разработчики могут редактировать код, тогда как новички смогут создавать приложения, просто вводя запросы.
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