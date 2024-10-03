Microsoft Copilot получил большое обновление — Finance.ua

Microsoft Copilot получил большое обновление 03.10.2024, 00:35 — Технологии&Авто

Microsoft Copilot получил большое обновление

Microsoft выпустила обновление для своего ИИ-помощника Copilot, добавив новые возможности для голосового общения и распознавания изображений, пишет Neowin

Microsoft представила обновления для своего ИИ-инструмента Copilot. На главной странице теперь размещены информационные блоки, а также новая текстовая панель для ввода запросов и просмотра предыдущих разговоров.

Вот новые функции Copilot:

Copilot Daily — голосовой помощник, который будет делать ежедневно краткий аудиообзор новостей и погоды из известных источников, таких как Reuters. Всего за пять минут пользователь получит обзор основных событий за день.

Еще одна новинка — поддержка разных тем. Теперь пользователи могут выбирать между светлой и темной темой. Кроме того, для ввода запросов можно использовать текст, изображение или голосовые команды.

Голосовые команды. Copilot теперь имеет четыре разных голоса: Meadow, Wave, Grove и Canyon.

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