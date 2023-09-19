Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии

Фондовый рынок
28
Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии
Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии
Крупный бизнес продолжает выходить с российского рынка. Теперь дошла очередь и до аграрных компаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Присутствие иностранного капитала на российском рынке постоянно сокращается. россияне пытаются тормозить темпы этого процесса, обесценивая активы иностранных компаний, заставляя их платить сумасшедшие налоги с продажи имущества, или просто конфисковывая бизнес.
Читайте также
Впрочем, даже подобные меры не останавливают иностранные компании. Они понимают, что никаких перспектив развития у российского рынка нет, а риски для репутации прибыли не оправдывают.
Американская компания Cargill, которая является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, продает свои 25% акций компании KSK. Следовательно, американцы останутся без зерновых терминалов в порту Новороссийска.
Читайте также
На такой шаг трейдер пошел после того, как в марте пообещал прекратить закупки на экспорт у россии с июля 2023 года.
Желание приобрести терминалы у американцев изъявил российский холдинг Delo Group.
«Продажа зависит от одобрения российского правительства и не влияет на какую-либо другую деятельность Cargill в стране», — заявили в Cargill.
Все документы находятся на рассмотрении в российской правительственной комиссии, которая мониторит иностранные инвестиции. Американцы рассчитывают, что проверка не затянется и продлится не более месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.