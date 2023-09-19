Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии — Finance.ua

Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии Сегодня 06:47 — Фондовый рынок

Гигант Cargill из США продает долю зернового бизнеса в россии

Крупный бизнес продолжает выходить с российского рынка. Теперь дошла очередь и до аграрных компаний.

Об этом сообщает Bloomberg

Присутствие иностранного капитала на российском рынке постоянно сокращается. россияне пытаются тормозить темпы этого процесса, обесценивая активы иностранных компаний, заставляя их платить сумасшедшие налоги с продажи имущества, или просто конфисковывая бизнес.

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Впрочем, даже подобные меры не останавливают иностранные компании. Они понимают, что никаких перспектив развития у российского рынка нет, а риски для репутации прибыли не оправдывают.

Американская компания Cargill, которая является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, продает свои 25% акций компании KSK. Следовательно, американцы останутся без зерновых терминалов в порту Новороссийска.

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На такой шаг трейдер пошел после того, как в марте пообещал прекратить закупки на экспорт у россии с июля 2023 года.

Желание приобрести терминалы у американцев изъявил российский холдинг Delo Group.

«Продажа зависит от одобрения российского правительства и не влияет на какую-либо другую деятельность Cargill в стране», — заявили в Cargill.

Все документы находятся на рассмотрении в российской правительственной комиссии, которая мониторит иностранные инвестиции. Американцы рассчитывают, что проверка не затянется и продлится не более месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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