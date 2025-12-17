Гибче кризиса: как украинские стартапы чувствуют себя во время войны Сегодня 09:47

Гибче кризиса: как украинские стартапы чувствуют себя во время войны

Несмотря на войну, дефицит финансирования и регуляторные ограничения украинские стартапы не только сохраняют жизнеспособность, но и видят возможности роста. Инновационный бизнес все чаще становится частью экономической устойчивости страны — создает рабочие места, разрабатывает новые технологии и приобщается к восстановлению, в частности, в критических и высокорисковых секторах.

Об этом свидетельствует исследование Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) о состоянии экосистемы поддержки инноваций в Украине по результатам опроса сотрудничающих с ними представителей стартапов и организаций (институций).

Как чувствуют себя стартапы в Украине

Согласно результатам опроса, 91% стартапов видят четкий потенциал роста собственного бизнеса.

Две трети респондентов отметили, что стартап-экосистема улучшилась по сравнению с предыдущим годом, а более 45% участников оценили состояние экосистемы поддержки как среднесильное и имеют положительные ожидания относительно ее развития.

Социальное измерение также остается важной составляющей инновационной среды: каждый третий стартап сообщил о трудоустройстве ветеранов.

Ключевыми преимуществами стартапов над традиционным бизнесом респонденты назвали:

гибкость и адаптивность (35,51%),

а также инновационность технологий (35,51%).

Наибольший вклад стартапов в восстановление страны участники исследования связывают с созданием рабочих мест (30,16%), внедрением новых технологий (21,03%) и обеспечением критически необходимых продуктов и сервисов (16,27%).

Какие препятствия для развития видят стартапы

Вместе с тем развитие стартапов сдерживает ряд барьеров. Среди ключевых проблем:

нехватка финансирования (35,41%),

регуляторные и правовые ограничения (16,75%),

а также сложности во взаимодействии с государственными органами (14,35%).

Соответственно, наиболее востребованными ресурсами остаются финансовая поддержка (40,14%), нетворкинг (25,55%) и юридическое сопровождение (21,17%).

Доминирующим является мнение о необходимости скоординированных действий государства, инвесторов и международного сообщества для дальнейшего развития инновационной экосистемы.

Институции бизнес-среды

Отдельно исследование охватило институты бизнес-среды (BEI), работающие со стартапами. 97% респондентов отметили необходимость развития внешнего фандрейзинга, а 100% заявили о стремлении усиливать компетенции в партнерствах с иностранными организациями. Основным фокусом поддержки восстановления таких институтов является развитие бизнеса (53%).

В то же время 93% BEI уже имеют опыт партнерств в Украине, но 75% планируют более активно развивать межсекторальное сотрудничество. Несмотря на все вызовы, 83% представителей институтов смотрят в будущее с оптимизмом или высокой мотивацией. Наибольшая концентрация таких организаций сосредоточена в центральных и западных регионах Украины, в частности в Житомирской и Львовской областях.

