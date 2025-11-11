Эксперт назвал три критерия для инвестиций в стартапы Сегодня 21:07

На фото: Михаил Пацан (слева) и Петр Чернышев (справа)

Инвестировать можно в разные инструменты. Одним из таких являются стартапы. Да, многие считают это высокорисковым активом, но иметь их в портфеле лишним точно не будет.

Такого мнения придерживается Председатель Наблюдательного Совета КАИ (Киевский авиационный институт) и бизнес-ангел украинских стартапов Петр Чернышев. Об этом он рассказал во время конференции « Жить на проценты ».

«Многие инвестирую в стартапы. Для каждого человека инвестиции — очень логичная тема по одной очень понятной причине», — сказал он.

Спикер отметил важность формирования пассивного дохода после выхода на пенсию. То есть еще во время активной работы и получения зарплаты человек должен планировать свое финансовое обеспечение на старость. Именно это, по словам Чернышева, создает потребность в инвестициях.

Почему инвестиции именно в стартапы

На этот вопрос Председатель Наблюдательного Совета КАИ ответил, что немаловажную роль играют основатели этих стартапов и их истории. Как сказал Чернышев, когда фаундеры рассказывают о своих историях, то нам хочется в них инвестировать.

Стартапы точно должны быть частью вашего портфеля. Так, по словам Чернышева, они должны составлять не более 30%. Отдельно он отметил, что все свои 30% портфеля со стартапами потерять не получится, потому что вы инвестируете не в один стартап.

В целом, по словам специалиста, рекомендуется собрать портфель не менее чем из 10 компаний.

«Да, две из этих десяти компаний могут исчезнуть, но другие две могут покрыть вам все инвестиции во все десять компаний», — сказал Чернышев.

Также важным моментом во время инвестиций в стартапы, как сказал Чернышев, является количество фаундеров.

«Очень важный критерий для меня — количество учредителей. Их личности, жизненный опыт, обучение, опыт выигрышей и проигрышей», — отметил он.

Напоследок Чернышев выделил три критерия, на которые следует обратить внимание, если речь идет о стартапах.

«Вы должны понимать, заработает вам этот фаундер деньги или нет. Второй критерий — есть ли рынок для этого стартапа, третий критерий — продукт», — рассказал эксперт. Впрочем, как сказал спикер, самые важные критерии — первый и второй, ведь именно они формируют понимание и основу того, стоит ли вкладываться в тот или иной стартап или лучше его обойти стороной.

