Трамп озвучил новую цену за бальный зал в Белом доме Сегодня 18:00

Президент США Дональд Трамп назвал новую цену проекта бального зала в Белом доме. Теперь он обойдется в 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Во вторник, 16 декабря, Трамп представил последнюю оценку стоимости проекта. По его словам, теперь проект обойдется в 400 млн. долларов, при этом он считает, что реализация будет с меньшими затратами, чем предполагалось.

Кроме того, Трамп сказал, что Бальный зал, в частности, будет оборудован для проведения инаугураций в будущем.

«В течение 150 лет они хотели бальный зал. Это будет самый красивый бальный зал, и в нем можно будет проводить инаугурации», — заявил президент США во время приема в честь Хануки, намекая, что количество приглашений на мероприятие ограничено.

Трамп добавил, что инаугурации, обычно проводимые в Капитолии США, часто связаны с проблемами безопасности и погодными условиями.

«С точки зрения безопасности мы можем улучшить. (В бальном зале окна будут из стекла толщиной 5 дюймов — ред.), непробиваемо для всего, кроме гаубицы», — добавил он.

Что известно о проекте бального зала

Bloomberg отмечает, что стоимость бального зала регулярно росла. Начиная от 200 млн долларов и до последней оценки Трампа, названной выше.

Масштабы проекта тоже увеличились. Сначала президент США заявлял, что не будет мешать существующему зданию, а затем в итоге снес Восточное крыло.

Согласно публикациям в СМИ, Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов проекта, который, как ожидают, «затмит существующую резиденцию Белого дома и Западное крыло, где расположен Овальный кабинет».

Белый дом заявлял, что финансирование осуществляется за счет частных пожертвований, но публично не уточнил их источники. Это вызвало вопрос о том, какие лица или компании могут финансировать проект, чтобы получить поддержку Трампа.

Ранее во вторник федеральный судья, рассматривающий иск Национального фонда по сохранению исторического наследия, не стал приостанавливать работу по проекту на время продолжения судебного разбирательства.

«Я благодарю судью по этому делу за мужество при принятии правильного решения», — сказал Трамп.

Стоит добавить, что в начале декабря Bloomberg написал, что Трамп нанял нового архитектора для проекта бального зала в Белом доме. Более того, цена уже тогда росла и была на уровне 350 млн долларов.

