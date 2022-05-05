Гетманцев рассказал, сколько недополучает украинский бюджет — Finance.ua

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Гетманцев рассказал, сколько недополучает украинский бюджет

Сегодня 09:33Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, сколько недополучает украинский бюджетГетманцев рассказал, сколько недополучает украинский бюджет
Несмотря на постоянную финансовую помощь партнеров, государственному бюджету Украины не хватает $5-7 млрд ежемесячно. Ведь расходы на войну стоят бюджету в четыре раза больше, чем в относительно мирное время.
Об этом в интервью «Главкому» сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Расходы на войну стоят бюджету в четыре раза больше, чем в относительно мирное время. Мирного бюджета недостаточно даже с учетом того, что мы урезали все расходы на развитие, все капитальные расходы», — подчеркнул главный парламентский финансист.
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Гетманцев также уточнил, что Минфин работает над тем, чтобы финансовая помощь Украине стран-партнеров увеличивалась.
«Из тех денег, которые заимствуют партнеры, очень небольшая сумма идет непосредственно в бюджет и может быть использована на расходы. Большинство этой помощи — это военная, неденежная и помощь нашим странам-соседям на размещение беженцев. Мы работаем над тем, чтобы объем этой помощи увеличивать. По расчетам Минфина, недопоступления в государственный бюджет на сегодняшний день составляют 5-7 миллиардов долларов в месяц. Мы должны компенсировать эту дыру за счет помощи наших партнеров. Ситуация сложная и меняется еженедельно. Борьба идет за каждую копейку, которая позволит нам выстоять», — уточнил чиновник.
Гетманцев уточнил, что продолжаются переговоры с МВФ о предоставлении Украине дополнительных траншей.
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«МВФ нам выделил уже $1,4 млрд и открыл счет для безусловной помощи. Идут переговоры о дополнительных траншах. Но что касается подавляющего большинства требований МВФ и партнеров, то я бы наконец прекратил эти извечные торги. Мы должны стать членами ЕС, это вопрос физического выживания. Требования партнеров — это приведение наших общественных отношений в соответствие с элементарными требованиями законности, верховенства права и антикоррупции», — отметил экономист.
Главный парламентский финансист пока не берется прогнозировать, как война повлияет на ВВП страны и курс валют, но отмечает, что прилагаются максимальные усилия для сдерживания инфляции.
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«Некоторые валютные ограничения снимают, потому что гривна стабильна и нет никаких предпосылок, чтобы она обесценивалась. Даже не курс, а сдерживание инфляции — это стратегическая задача, которую мы держим на контроле. Нацбанк этим занимается поминутно. Вопрос относительно конкретных цифр состояния ВВП и его падения пока очень спекулятивный, потому что мы не знаем, как завершится война и когда. МВФ прогнозирует, что падение ВВП составит 35%, прогноз Всемирного банка — 45%. Но все эти прогнозы очень условны, мы не можем сейчас говорить точно о каких-то конкретных цифрах», — подчеркнул Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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