Дефицит платежного баланса в марте составил $58 млн — Finance.ua
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Дефицит платежного баланса в марте составил $58 млн

Сегодня 15:13Казна и Политика
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Дефицит платежного баланса в марте составил $58 млнДефицит платежного баланса в марте составил $58 млн
Дефицит сводного платежного баланса Украины в марте составил $58 млн, в то время как в марте 2021-го — $713 млн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в марте составил $1,4 млрд, в то время как в марте 2021 года был дефицит $790 млн.
Нацбанк также сообщил, что экспорт и импорт товаров за март сократились на 52,4% и 65,2% соответственно.
Основным фактором падения объемов экспорта до $2,3 млрд было сокращение экспорта продовольственных товаров на 54,3%, обусловленное сокращением экспорта зерновых (на 53,5%). Также наблюдалось сокращение экспорта черных и цветных металлов — на 67,2%, продукции химической промышленности — на 59,1%, древесины и изделий из нее — на 17,3%, минеральных продуктов (в том числе руд) — на 26,9% % и продукции машиностроения — на 54,3%.
Объемы импорта товаров за этот период сократились до $2 млрд, в том числе неэнергетический импорт — на 75,9%. В частности, на 74,8% упал импорт промышленных изделий, на 90,3% — продукции машиностроения, на 74,8% — продовольственных товаров, на 83,5% — черных и цветных металлов, на 75% — продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее — на 85%. В то же время энергетический импорт вырос на 4,5%.
В то же время, по оценкам Нацбанка, в марте был зафиксирован дефицит торговли услугами в $502 млн по сравнению с профицитом в $343 млн в марте-2021. НБУ объяснил это ростом количества беженцев за границей, чьи расходы превысили расходы марта-2021 в 3,2 раза. В то же время экспорт услуг снизился на 18,8%.
Профицит баланса первоначальных доходов в марте составил $426 млн (в марте-2021 дефицит составил $621 млн).
Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в марте текущего года составило $1,4 млрд против $800 млн в марте предыдущего года.
Чистый отток по финансовому счету составил $1,4 млрд (в марте-2021 чистый приток составил $75 млн), что было вызвано оттоком средств в операциях частного сектора.
Чистый приток по операциям госсектора составил $1,9 млрд (в марте 2021 года — отток в $259 млн).
Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $256 млн, в то время как в марте предыдущего года этот показатель составил $730 млн.
Как отметил регулятор, чистое сокращение внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $517 млн. Оно было обусловлено уменьшением внешней позиции по статье «валюта и депозиты» на $568 млн.
Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) в марте выросла на $4,1 млрд. Она была обусловлена ростом чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $3,3 млрд, ростом объемов наличной валюты вне банков на $900 млн (опять за счет беженцев), чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $109 млн.
По материалам: Фінансовий клуб
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