Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превосходит ожидания — Finance.ua

Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превосходит ожидания

Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превосходит ожидания

Уровень оплаты ЕСВ за январь-апрель превосходит ожидания с учетом войны, массовой внешней и внутренней миграции населения и падения экономики.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

По его словам, за январь-апрель 2022 года сумма доходов Пенсионного фонда составила 171,8 млрд, что на 7,7%, или на 12,3 млрд больше, чем за 4 месяца прошлого года. При этом сумма доходов от единого взноса превышает показатели соответствующего периода в прошлом году на 11,5 млрд.

Читайте также ФЛП на едином налоге. Сроки подачи отчетности с мая 2022 года

Между тем он констатирует, что в реальном выражении (с учетом инфляции. — Ред.) отчисления упали.

Напомним, в марте Пенсионный фонд недополучил всего 9% единого социального взноса от запланированных объемов на мирное время.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.