Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превосходит ожидания — Finance.ua

Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превосходит ожидания Сегодня 10:32 — Казна и Политика Гетманцев: уровень уплаты ЕСВ превосходит ожидания Уровень оплаты ЕСВ за январь-апрель превосходит ожидания с учетом войны, массовой внешней и внутренней миграции населения и падения экономики.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
По его словам, за январь-апрель 2022 года сумма доходов Пенсионного фонда составила 171,8 млрд, что на 7,7%, или на 12,3 млрд больше, чем за 4 месяца прошлого года. При этом сумма доходов от единого взноса превышает показатели соответствующего периода в прошлом году на 11,5 млрд.
Между тем он констатирует, что в реальном выражении (с учетом инфляции. — Ред.) отчисления упали.
Напомним, в марте Пенсионный фонд недополучил всего 9% единого социального взноса от запланированных объемов на мирное время.
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