ФЛП на едином налоге. Сроки подачи отчетности с мая 2022 года — Finance.ua

ФЛП на едином налоге. Сроки подачи отчетности с мая 2022 года

Сегодня 20:18 — Личные финансы

ФЛП на едином налоге. Сроки подачи отчетности с мая 2022 года

С апреля 2022 г. средний и крупный бизнес получил законное право перейти на упрощенную систему налогообложения и платить меньше налогов по сниженной ставке — не 5, а 2% от дохода.

В этой связи на период действия военного положения меняются сроки уплаты единого налога и подачи отчетности — временно это необходимо делать ежемесячно.

Единый налог

Уплата единого налога по ставке 2% за апрель должна производиться предпринимателями (ФЛП) в срок до 30 мая 2022 года.

Отчетность

Отчетность за апрель подается сроком до 20 мая 2022 года. Отчетность можно подавать начиная с 1 мая 2022 года (по завершении апреля). Однако новой формы отчетности еще нет.

Календарь уплаты налогов и отчетности для ФЛП

3 мая

Уплата НДФЛ и военного сбора на зарплату работников или другие выплаты физическим лицам за март 2022 года, если зарплата или другие выплаты до сих пор не уплачены.

6 мая

Выплата зарплаты работникам за вторую половину апреля;

уплата ЕСВ, НДФЛ и военного сбора, начисленных на зарплату работников за вторую половину апреля 2022 года.

10 мая

Объединенная отчетность за 1 квартал 2022 г. (о ЕСВ, налоге на доходы и военный сбор по выплатам работникам и другим физическим лицам);

налоговая декларация плательщика единого налога (ФЛП 3 группы — за 1 квартал 2022).

20 мая

Уплата единого налога для ФЛП за май: 1 группа — до 248,10 гривен, 2 группа — до 1300,00 грн. Если заплатить за квартал наперед, то получится 1 группа — до 744,30 грн, 2 группа — до 3900,00 грн;

уплата единого социального взноса на зарплату работников за апрель 2022 года, если зарплата до сих пор не выплачена;

уплата единого налога за 1 квартал 2022 г. для 3 группы (3% или 5% от доходов);

выплата зарплаты работникам за фактически отработанное время первой половины месяца.

уплата ЕСВ, НДФЛ и военного сбора, начисленных на зарплату работников за первую половину мая 2022 года.

Если зарплата работников за этот месяц известна заранее, то проще налоги на зарплату уплатить сразу, не дожидаясь срока выплаты зарплаты за 2,5 месяца.

31 мая

Уплата НДФЛ и военного сбора на зарплату работников или другие выплаты физическим лицам за апрель 2022 года, если зарплата или другие выплаты до сих пор не уплачены.

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