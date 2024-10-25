Гетманцев рассказал о банках нового типа — законопроект — Finance.ua
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Гетманцев рассказал о банках нового типа — законопроект

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал о банках нового типа — законопроект
Гетманцев рассказал о банках нового типа — законопроект
Как сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, Комитет рекомендовал принять законопроект N12044 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине за основу.

Цель

Главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг — банков финансовой инклюзии.

Зачем банки финансовой инклюзии?

Банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от какой-либо деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 2 миллионам евро) в районах, приближенных к зоне боевых действий на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.
Напомним, Гетманцев рассказал, сколько обходится бюджету теневая экономика. В Украине в начале этого года в тени находилось 500 млрд грн не задекларированных налогов. После проделанной работы может быть около 420−430 млрд грн.
По его словам, если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 года с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%.
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Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
  • Распределение вкладов по размерам показывает, что 48,24% от суммы вкладов приходится на депозиты более 600 тыс. грн. Большинство вкладов (69,2%) есть на условиях до востребования, в то время как срочные вклады занимают 30,8%, с наибольшей долей на период до трех месяцев.
  • В течение сентября объем банковских вкладов в национальной валюте вырос на 0,5% (+8,7 млрд грн) и достиг 1696,7 млрд грн. Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, анализируя состояние финансового рынка.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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