Гетманцев рассказал о банках нового типа — законопроект Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал о банках нового типа — законопроект

развития финансовой инклюзии в Украине за основу. Как сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, Комитет рекомендовал принять законопроект N12044 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительнов Украине за основу.

Цель

Главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг — банков финансовой инклюзии.

Зачем банки финансовой инклюзии?

Банки должны обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от какой-либо деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 2 миллионам евро) в районах, приближенных к зоне боевых действий на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

500 млрд грн не задекларированных налогов. После проделанной работы может быть около 420−430 млрд грн. Напомним, Гетманцев рассказал , сколько обходится бюджету теневая экономика. В Украине в начале этого года в тени находилосьПосле проделанной работы может быть около 420−430 млрд грн.

По его словам, если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 года с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Распределение вкладов по размерам показывает, что 48,24% от суммы вкладов приходится на депозиты более 600 тыс. грн. Большинство вкладов (69,2%) есть на условиях до востребования, в то время как срочные вклады занимают 30,8%, с наибольшей долей на период до трех месяцев.

В течение сентября объем банковских вкладов в национальной валюте вырос на 0,5% (+8,7 млрд грн) и достиг 1696,7 млрд грн. Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, анализируя состояние финансового рынка.

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