Гетманцев рассказал, как Украина может сэкономить 4,6 млрд долларов в 2024 году — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как Украина может сэкономить 4,6 млрд долларов в 2024 году Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, как Украина может сэкономить 4,6 млрд долларов в 2024 году

Частичная реструктуризация внешних долгов Украины в 2024 году позволит сэкономить для государственного бюджета 4,6 млрд долларов.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Читайте также Как может измениться валютный курс — мнение Гетманцева

Речь идет о запланированной до середины 2024 года реструктуризации долговых обязательств Украины по еврооблигациям и ВВП-варрантам. Соответствующая опция предусмотрена меморандумом с МВФ.

По словам народного депутата, Украина сможет сэкономить на погашении основной суммы долгов 2,7 млрд долларов и 1,9 млрд долларов за счет реструктуризации выплат по процентам.

Читайте также Гетманцев уверяет, что все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме

Гетманцев уточнил, что речь идет всего о 14,8 млрд долларов потенциальной экономии за 2024−2027 годы.

Что предшествовало

Напомним, в декабре 2023 стало известно, что официальные кредиторы стран «Большой семерки» и Парижского клуба продлили реструктуризацию украинских государственных долгов до марта 2027 года.

Такая приостановка выплаты долга, по словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, является частью пакета международной поддержки на сумму 122 миллиарда долларов, предоставленной партнерами Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.