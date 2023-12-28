Гетманцев уверяет, что все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме — Finance.ua

Гетманцев уверяет, что все соцвыплаты зимой будут профинансированы в полном объеме
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заверил украинцев, что все социальные выплаты в первые месяцы следующего года будут своевременными и в полном объеме.
Об этом депутат сообщил в телеграме.
«Очень много вопросов в связи с последними заявлениями некоторых чиновников относительно социальных выплат в январе-феврале. Отвечу всем сразу. Никакой катастрофы нет. Все будет выплачено в срок и в полном объеме», — говорится в сообщении.
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По словам Гетманцева, финансирование социальных расходов, несмотря на «сверхсложную ситуацию на финансовом фронте», будет происходить так же, как и в начале войны.
Как сообщалось, на заседании правительства 1 декабря Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии в ноябре были профинансированы на 100%, задержек нет.
В то же время вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты не окажут финпомощь государству в начале 2024 года.
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