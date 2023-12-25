В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин Сегодня 17:46 — Казна и Политика

В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин

В январе — ноябре 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн, в том числе в ноябре — 36,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Важно отметить, что в этом году за счет международных партнеров 100% профинансированы пенсии, жилищные субсидии, предоставлена ​​помощь детям и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам», — заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Куда были направлены средства:

249,2 млрд грн (из них в ноябре — 22,7 млрд грн) — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

93,8 млрд грн (из них в ноябре — 8,2 млрд грн) — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

39,8 млрд грн (из них в ноябре — 3,3 млрд грн) — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

22,2 млрд грн (из них в ноябре — 2,0 млрд грн) — на социальную защиту детей и семьи;

2,7 млрд грн (из них в ноябре — 0,5 млрд грн) — на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,2 млрд грн (из них в ноябре — 0,02 млрд грн) — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

Инфографика: Минфин

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял , что Украине будет трудно начислять соцвыплаты без западной поддержки — по его словам, может возникнуть «кризис, который будет влиять на ход войны».

Справка Finance.ua:

Всемирный банк выделил Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета;

14 декабря Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета.



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