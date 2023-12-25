В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин
В январе — ноябре 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн, в том числе в ноябре — 36,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Важно отметить, что в этом году за счет международных партнеров 100% профинансированы пенсии, жилищные субсидии, предоставлена помощь детям и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам», — заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Куда были направлены средства:
- 249,2 млрд грн (из них в ноябре — 22,7 млрд грн) — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
- 93,8 млрд грн (из них в ноябре — 8,2 млрд грн) — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- 39,8 млрд грн (из них в ноябре — 3,3 млрд грн) — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
- 22,2 млрд грн (из них в ноябре — 2,0 млрд грн) — на социальную защиту детей и семьи;
- 2,7 млрд грн (из них в ноябре — 0,5 млрд грн) — на социальную защиту лиц с инвалидностью;
- 0,2 млрд грн (из них в ноябре — 0,02 млрд грн) — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет трудно начислять соцвыплаты без западной поддержки — по его словам, может возникнуть «кризис, который будет влиять на ход войны».
Справка Finance.ua:
- Всемирный банк выделил Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета;
- 14 декабря Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета.
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