В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин

Казна и Политика
21
В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин
В этом году за счет международных партнеров на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн — Минфин
В январе — ноябре 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 407,9 млрд грн, в том числе в ноябре — 36,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Важно отметить, что в этом году за счет международных партнеров 100% профинансированы пенсии, жилищные субсидии, предоставлена ​​помощь детям и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам», — заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Куда были направлены средства:

  • 249,2 млрд грн (из них в ноябре — 22,7 млрд грн) — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
  • 93,8 млрд грн (из них в ноябре — 8,2 млрд грн) — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 39,8 млрд грн (из них в ноябре — 3,3 млрд грн) — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 22,2 млрд грн (из них в ноябре — 2,0 млрд грн) — на социальную защиту детей и семьи;
  • 2,7 млрд грн (из них в ноябре — 0,5 млрд грн) — на социальную защиту лиц с инвалидностью;
  • 0,2 млрд грн (из них в ноябре — 0,02 млрд грн) — на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет трудно начислять соцвыплаты без западной поддержки — по его словам, может возникнуть «кризис, который будет влиять на ход войны».

Справка Finance.ua:

  • Всемирный банк выделил Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета;
  • 14 декабря Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.