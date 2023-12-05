Министр соцполитики предлагает предоставлять услуги вместо соцвыплат — Finance.ua

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Министр соцполитики предлагает предоставлять услуги вместо соцвыплат

Казна и Политика
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Министр соцполитики предлагает предоставлять услуги вместо соцвыплат
Министр соцполитики предлагает предоставлять услуги вместо соцвыплат
Министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью «Espreso» заявила, что лучше создавать услуги для украинцев, а не платить им на руки мелкие деньги.
«Это позволяет родителям отдохнуть, социализироваться, трудоустроиться, подтянуть свой экономический уровень. В долгосрочной перспективе это работает лучше», — подчеркнула министр.
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Жолнович напомнила, что в нашей стране существуют два вида социальных выплат: постоянная и временная. Она отметила, что выплаты предоставляются, если ситуация постоянная, например, когда человек теряет здоровье и нуждается в уходе или поддержке, или временная, когда в жизни что-то чрезвычайное.
«Сейчас существует разовая помощь и выплаты в течение трех лет. Но нужно ли растягивать эти мелкие выплаты на три года небольшими суммами? Не лучше ли предоставить женщине муниципальную няню или развить сеть садиков, чтобы скорее могла вернуться на рынок труда?» — интересуется глава Министерства соцполитики.
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Жолнович добавила, что министерство работает над единым Социальным кодексом, чтобы собрать все выплаты из разных законов в один документ. Она сообщила, что некоторые льготы не работают и не нужны, например, внеочередное право на установку стационарного телефона.

Справка Finance.ua:

  • социальные выплаты в Украине привязаны к прожиточному минимуму, который согласно заложенному новому бюджету будет расти. В 2024 году прожиточный минимум должен составить 2920 грн, а вместе с ним должны вырасти социальные выплаты;
  • ранее Оксана Жолнович заявила, что украинцы злоупотребляют социальной помощью и не желают брать ответственность за свою жизнь. По мнению чиновника, украинцы должны развиваться, а не надеяться на социальные выплаты.
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