В Украине внедрят кейс-менеджмент в сфере соцуслуг — Finance.ua

В Украине внедрят кейс-менеджмент в сфере соцуслуг Сегодня 08:35 — Казна и Политика

В Украине внедрят кейс-менеджмент в сфере соцуслуг

В Украине идет разработка новой подсистемы Единой информационной системы социальной сферы — электронного кейс-менеджмента или ведения случая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Что это значит

Кейс-менеджмент предусматривает скоординированный подход к предоставлению социальной помощи и оказанию поддержки человеку или семье, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах — от определения их потребностей до разработки плана действий и координации всех специалистов, которые должны быть вовлечены в решение той или иной проблемы.

Другими словами, человек обращается за помощью, а кейс-менеджер разрабатывает план действий, чтобы решить конкретный запрос и, при необходимости, подключает специалистов из других сфер, например медицинских специалистов.

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«Будут созданы электронные кабинеты получателей социальных услуг, поставщиков социальных услуг и кейс-менеджеров. Каждый человек или семья будет иметь карточку с социальной историей. Все усилия направляются на то, чтобы предотвратить сложные жизненные обстоятельства или помочь выйти из них», — пояснили в Минсоцполитики.

Напомним, Кабинет Министров дал зеленый свет на автоматизацию абсолютно всех процессов в социальной сфере, приняв изменения в работу Единой информационной системы соцсферы (ЕИССС).

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