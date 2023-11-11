В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение

Личные финансы
21
В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение
В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение
В 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины.
Об этом рассказала народный депутат, Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
«Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году», — отметила парламентарий.
Читайте также
Кроме того, по словам депутата, в следующем году планируется запуск реформы пенсионной системы. Также в бюджете заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда.
«То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой», — подчеркнула народная депутат.
Она добавила, что выплаты для ВПЛ в 2024 году будут поступать без изменений.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.