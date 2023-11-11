В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение — Finance.ua

В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение Сегодня 09:22 — Личные финансы

В 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты: кого коснется повышение

В 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины.

Об этом рассказала народный депутат, Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

«Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году», — отметила парламентарий.

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Кроме того, по словам депутата, в следующем году планируется запуск реформы пенсионной системы. Также в бюджете заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

«То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой», — подчеркнула народная депутат.

Она добавила, что выплаты для ВПЛ в 2024 году будут поступать без изменений.

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