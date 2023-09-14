Индексация пенсий и повышение минималки: Президент рассказал о бюджете на следующий год — Finance.ua

Индексация пенсий и повышение минималки: Президент рассказал о бюджете на следующий год Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Индексация пенсий и повышение минималки: Президент рассказал о бюджете на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

Об этом говорилось в видеообращении

Расходы на оборону

«Определил основные параметры — то, что должно быть приоритетами в бюджете государства. Главное — защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность — первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года, то есть 1 трлн 600 млрд гривен. По меньшей мере», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в следующем году добавляются значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс — производство оружия в Украине, а также на дроны.

«Причем и на покупку того, что необходимо за рубежом, и на украинское производство. Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно — на производство оружия, которое находится в ведении Минстратегпрома, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать», — сказал Зеленский.

Поддержка ветеранов и социальные расходы

Президент отметил, что отдельный бюджетный приоритет — это поддержка ветеранов.

«Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере, 469 миллиардов гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения — это минимум плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей», — рассказал он.

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Цифровизация

Кроме того, отметил президент, закладываются необходимые средства на цифровизацию, включая «Мрію», — новый инструмент для детей, родителей и учителей, который уже предварительно был представлен.

«В следующем году „Мрія“ должна заработать по полной и стать доступной украинцам в каждом уголке мира!» — подчеркнул Зеленский.

Индексация пенсий, повышение минималки и новые рабочие места

«Конечно, будет существенная индексация пенсий — планируем на март, как это предусмотрено законом», — заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что делается очень важный экономический акцент в бюджете.

«Мы добавляем стимулирование экономики — производств, рабочих мест, инвестиций. То, что нужно, чтобы Украина могла скорее восстановиться. Чиновники представят детали такого стимулирования. Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжения грантовых программ, ипотечных программ, развитие украинских индустриальных парков», — рассказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что поручил премьер-министру Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

«Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, очертить время завершения этой войны. Нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего, цифровой функционал, который должен становиться более современным, чем где бы то ни было в Европе. Все это — наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины», — сказал глава государства.

Он также сообщил, что провел сегодня совещание по интеграции Украины с Европейским Союзом и НАТО, совещание по подготовке переговоров с партнерами, в частности из «Большой семерки» и с Глобального Юга, а также Военный кабинет, на котором «такие были детали, о которых сейчас нельзя говорить, но они будут очень результативны в войне».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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