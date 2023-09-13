Правительство решило увеличить на 328,5 млрд грн расходы бюджета-2023 — Finance.ua

Правительство решило увеличить на 328,5 млрд грн расходы бюджета-2023 Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Правительство решило увеличить на 328,5 млрд грн расходы бюджета-2023

Правительство одобрило законопроект об увеличении расходов госбюджета-2023 на 328,5 млрд грн для финансирования сектора безопасности и обороны.

Во вторник, 12 сентября, Кабинет Министров одобрил проект закона «О внесении изменений в закон „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны и решении первоочередных вопросов».

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 328,5 млрд грн (общий фонд увеличат на 322,5 млрд грн, специальный фонд — на 6 млрд грн).

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Увеличение расходов по общему фонду произойдет за счет роста расходов на сектор безопасности и обороны на 302,6 млрд грн и других расходов на 19,9 млрд грн.

Больше дополнительных расходов получит Минобороны (+211 млрд грн) и Министерство внутренних дел (+79,2 млрд грн), в структуре которого находятся Национальная полиция (+19 млрд грн), Национальная гвардия (+39,7 млрд грн), Госпогранслужба (+20,4 млрд грн), ГСЧС и Государственная миграционная служба.

Дополнительные средства также получат администрация Госспецсвязи (+0,6 млрд грн), Служба безопасности Украины (+4,2 млрд грн), Минстратегпром (+4,4 млрд грн — на производство оружия и боеприпасов), ГУР Минобороны (+2 5 млрд грн), Служба внешней разведки (+0,5 млрд грн), Управление государственной охраны (+0,2 млрд грн).

Дополнительные невоенные расходы в 19,9 млрд грн включают 16,5 млрд грн для Минсоцполитики для денежных выплат ВПЛ.

1,2 млрд грн будет выделено МИД, в том числе для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против россии в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву, сообщила председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

По специальному фонду предусмотрено увеличение расходов на 6 млрд грн (за счет увеличения поступлений в рамках программ бюджетной поддержки Европейского Союза) для обеспечения реализации проектов по быстрому восстановлению инфраструктуры.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк заявил, что лидером по темпам роста расходов во время войны станет Бюро экономической безопасности (БЭБ), годовой план расходов которых увеличивают на 62%: дополнительно будет израсходовано 315,2 млн к уже выделенным 503,5 млн грн.

Депутат обнародовал соответствующие подсчеты по основным бюджетным распорядителям:

Минфин предлагает увеличить расходы за счет увеличения объема государственных заимствований общего фонда на 298,8 млрд грн, в том числе внешних — на 207,6 млрд грн (поддержка США в объеме $3,3 млрд) и внутренних — на 91,2 млрд грн.

При этом увеличен объем платежей по погашению государственного долга на 8,2 млрд грн, в том числе погашение внутреннего долга увеличено на 23,6 млрд грн, погашение внешнего долга уменьшено на 15,4 млрд грн.

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Частично на 11,4 млрд грн будут сокращены расходы общего фонда с учетом предложений главных распорядителей средств госбюджета, в том числе учтена экономия средств по объему платежей по обслуживанию государственного долга на 10,7 млрд грн.

Ожидается также увеличение доходов на 26,1 млрд грн (по общему фонду — на 20,1 млрд грн, специальному — на 6 млрд грн за счет увеличения поступлений в рамках программ бюджетной поддержки Европейского Союза).

Кроме того, в законопроекте предусмотрена бюджетная программа Минэнерго для финансовой поддержки субъектам предпринимательства топливно-энергетического комплекса в объеме 350 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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