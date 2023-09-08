Министр финансов назвал главный риск для бюджета-2024 — Finance.ua
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Министр финансов назвал главный риск для бюджета-2024

Казна и Политика
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Государственный бюджет Украины на 2024 год зависит от уровня и ритмичности международной помощи. Если он не будет поступать вовремя, это может создать проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко в эфире телемарафона.
«Риск у нас очевидный — это ритмичность поступления внешней помощи», — сказал Марченко.
По его словам, в случае задержек или отсутствия привлечений из-за границы правительство вынуждено будет увеличивать привлечение внутри страны, что может негативно повлиять на экономическую динамику.
«Мы бы не хотели эту макроэкономическую стабильность, достигнутую ценой чрезвычайных усилий, каким-то образом провоцировать или создавать проблемы в будущем. Делаем все, чтобы привлечь эти средства», — сказал министр.
По материалам:
РБК-Україна
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