Гетманцев рассказал, есть ли катастрофа в экономике Украины — Finance.ua

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Гетманцев рассказал, есть ли катастрофа в экономике Украины

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, есть ли катастрофа в экономике Украины
Гетманцев рассказал, есть ли катастрофа в экономике Украины
из-за войны россии ситуация в украинской экономике сложная, но контролируемая. Страна страдает, однако власти делают все возможное, чтобы все потери были меньшими и компенсированы в будущем. В таких условиях украинцам следует готовиться к стойкости и полностью отдавать себя единственной нашей общей цели — победе.
Об этом в комментарии Новости. Live рассказал Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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«Катастрофы нет, есть сложная ситуация, в том числе и финансовая. Мы делаем все возможное, чтобы, несмотря на войну, экономика Украина все же получала поддержку и развивалась. Украинцам следует готовиться к стойкости и полностью отдавать себя единственной нашей общей цели — победе. Собственно, с этой стороны они уже себя прекрасно проявили. 2024-й, как 2023-й и 2022-й, будет годом стойкости», — сказал Гетманцев в рамках бизнес-форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти».
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, передадут ли Украине конфискованные активы Центробанка россии.
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По его словам, по этому вопросу не стоит ждать скорых решений, поскольку проблема активов Центробанка россии и российских олигархов не лежит в плоскости политических решений, а в плоскости верховенства права.
Учитывая это, происходит поиск решений, которые будут соответствовать уважению к собственности как таковой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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