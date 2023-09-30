Украинцы оценили свое экономическое положение — Finance.ua

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Украинцы оценили свое экономическое положение

Личные финансы
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Украинцы оценили свое экономическое положение
Украинцы оценили свое экономическое положение
По состоянию на сентябрь 2023 года менее половины украинцев оставались работать на той же работе, что и до войны.
Это показал 24-й общенациональный опрос «Украина в условиях войны», который проводился социологической группой «Рейтинг» с 5 по 7 сентября.

Работа

«44% из тех, кто работал до войны, работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично/удаленно, 15% - нашли новое место работы. Несмотря на это, четверть таких опрошенных до сих пор не работает», — сказано в исследовании.
В то же время наблюдается уменьшение количества не имеющих работы. Относительно лучше ситуация с работой у жителей Центра и Запада, мужчин, молодежи и среднего возраста, более обеспеченных.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
Среди переселенцев в динамике возросло количество закрепившихся на новых рабочих местах и ​​работающих в привычном режиме, доля неработающих среди них по сравнению с началом 2023 года уменьшилась с половины до 40%.

Экономическая ситуация

60% почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% - оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение.
Оценки положения в Украине в целом хуже:
  • 73% почувствовали ухудшение;
  • 13% - говорят об отсутствии изменений;
  • 9% - об улучшении.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок в будущем.
Так, говоря об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% - думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.
Что касается личной ситуации — 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% - имеют пессимистичные взгляды на этот счет.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу. Почти такие же тенденции и в оценке будущего. Будущее экономики Украины относительно лучше оценивают жители Юга.
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По материалам:
Finance.ua
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