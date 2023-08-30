Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса

Казна и Политика
0
Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса
Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса
Решением проблемы излишних проверок различных правоохранительных органов, на которые бизнес пожаловался президенту Украины, является завершение реформы Бюро экономической безопасности (БЭБ), в частности, проведение открытого конкурса на руководителя бюро с предоставлением ему права на перезагрузку этого органа.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Собственно, то, о чем говорит президент, — это незавершенная реформа БЭБ. Именно БЭБ должно стать тем органом, который должен заменить собой все органы, осуществляющие уголовное преследование в экономической сфере», — сказал Гетманцев, комментируя предложения главы государства Владимира Зеленского. бизнесу «провести изменения в законодательстве, что только один орган имеет право проверять».
Читайте также
Нардеп напомнил, что Верховная Рада более двух лет назад приняла довольно качественный закон о БЭБ.
«Однако назначение налогового милиционера Мельника его руководителем фактически сорвало реформу, ибо орган был полностью сформирован из бывших милиционеров, и все худшее, что было в налоговой милиции, перешло в БЭБ», — отметил Гетманцев.
Читайте также
По его словам, после увольнения этого руководителя, несмотря на единичные успешные «реализации», пока не видно системных качественных изменений.
«Путаница с руководством не идет на пользу реформе. Считаю необходимым провести открытый конкурс на должность руководителя и предоставить руководителю право перезагрузить БЭБ. И тогда то, о чем говорит президент, будет реализовано», — подчеркнул председатель комитета Верховной Рады.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.