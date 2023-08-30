Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса — Finance.ua

Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Гетманцев объяснил заявление Зеленского о создании единого органа для проверок бизнеса

Решением проблемы излишних проверок различных правоохранительных органов, на которые бизнес пожаловался президенту Украины, является завершение реформы Бюро экономической безопасности (БЭБ), в частности, проведение открытого конкурса на руководителя бюро с предоставлением ему права на перезагрузку этого органа.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Собственно, то, о чем говорит президент, — это незавершенная реформа БЭБ. Именно БЭБ должно стать тем органом, который должен заменить собой все органы, осуществляющие уголовное преследование в экономической сфере», — сказал Гетманцев, комментируя предложения главы государства Владимира Зеленского. бизнесу «провести изменения в законодательстве, что только один орган имеет право проверять».

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Нардеп напомнил, что Верховная Рада более двух лет назад приняла довольно качественный закон о БЭБ.

«Однако назначение налогового милиционера Мельника его руководителем фактически сорвало реформу, ибо орган был полностью сформирован из бывших милиционеров, и все худшее, что было в налоговой милиции, перешло в БЭБ», — отметил Гетманцев.

По его словам, после увольнения этого руководителя, несмотря на единичные успешные «реализации», пока не видно системных качественных изменений.

«Путаница с руководством не идет на пользу реформе. Считаю необходимым провести открытый конкурс на должность руководителя и предоставить руководителю право перезагрузить БЭБ. И тогда то, о чем говорит президент, будет реализовано», — подчеркнул председатель комитета Верховной Рады.

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