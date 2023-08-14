Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно — Finance.ua
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Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно

Казна и Политика
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Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно
Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно
Полностью решить проблему блокирования налоговых накладных «белого» бизнеса невозможно.
Об этом сказал в интервью Forbes народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Я не считаю, что эти вопросы вообще можно закрыть. Их можно уменьшить, над чем мы работаем», — сказал он.
По словам Гетманцева, коэффициент блокировки налоговых накладных держится на уровне 0,8% от общего количества зарегистрированных налоговых накладных уже три-четыре месяца.
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«По результатам августа ожидаем уменьшение. Сейчас подготовлены очередные, уже третьи, изменения в постановление Кабмина № 1165, которые должны снизить этот процент вдвое. Это путь, которым мы решаем проблему блокирования налоговых накладных. Я хочу, чтобы мы дошли до 0,2%. По непонятным причинам уже две недели указанные изменения лежат на согласовании в Министерстве финансов», — объяснил нардеп.
Гетманцев заметил, что Минфин пытается избежать возможных ошибок, которые могут привести к открытию схем мошенничества по НДС. «Однако это точно не основание для блокирования положительных и проработанных изменений», — добавил он.
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По словам Гетманцева, прийти к тому, чтобы среди заблокированных будет 100% мошенников, невозможно, ведь некоторые «белые» операции по внешним признакам могут походить на фиктивные.
«Но блокировка — это ведь не приговор. Это просто необходимость предоставить документы для разблокировки. Да, это определенная нагрузка на бухгалтера, но, по моему мнению, это допустимые потери, когда мы говорим о финансировании армии в войну», — считает Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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