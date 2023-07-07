С 8 июля налоговые накладные будут блокироваться по новому порядку — Finance.ua

С 8 июля налоговые накладные будут блокироваться по новому порядку Сегодня 15:28 — Казна и Политика

С 8 июля налоговые накладные будут блокироваться по новому порядку

В пятницу, 8 июля, вступил в силу новый порядок остановки регистрации налоговых накладных, а также новый порядок рассмотрения жалоб на такие решения.

Это предусматривает правительственное постановление № 574, которое было принято 2 июня 2023 года и вступает в силу 8 июля.

Им правительство ввело автоматическое разблокирование налоговых накладных и расчетов корректировки при выполнении определенных условий.

Так, принятыми правками предусмотрена автоматическая регистрация налоговых накладных/расчетов корректировок в случае вывода налогоплательщика из перечня рисковых, а также в случае принятия решения об учете таблицы данных плательщика (ТПП).

Определен механизм административного обжалования решений о внесении налогоплательщика в перечень рисковых и неучет ТПП.

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Согласно внесенным изменениям, если плательщик внесен в перечень рисковых, то действие решения по учету ТПП автоматически приостанавливают, однако не отменяют, что избавляет налогоплательщика от необходимости возвращаться к вопросу повторного учета таблицы после вывода его из перечня рисковых.

Кроме того, к решению о внесении налогоплательщика в перечень рисковых добавлена ​​информация о дате внесения в перечень рисковых также и контрагента, операции с которым определены как рисковые.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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