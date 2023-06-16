Гетманцев назвал факторы, благодаря которым меняется гривна — Finance.ua

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Гетманцев назвал факторы, благодаря которым меняется гривна

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Гетманцев назвал факторы, благодаря которым меняется гривна
Гетманцев назвал факторы, благодаря которым меняется гривна
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не видит оснований для существенного проседания наличного курса гривны до конца 2023 года.
Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.
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Он назвал факторы, благодаря которым меняется гривна:
  • решения, принятые в 2022 году НБУ и правительством, например, возобновление налогообложения импорта, отмена постановления о перечне товаров критического импорта, специальные депозитные продукты для населения;
  • валютные ограничения, действующие в меньшем объеме, но продолжающие действовать;
  • получение беспрецедентно высокой помощи от партнеров.
«Я никогда не предрекаю курс, но, учитывая все обстоятельства, которые я сказал, я не вижу оснований до конца года для существенного проседания наличного курса гривны», — объяснил он.
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Гетманцев сообщил, что падение экспортной выручки в последние месяцы имело место из-за эмбарго в поставках части аграрной продукции в соседние страны ЕС и искусственных препятствий в работе зернового коридора.
По его мнению, учитывая неопределенные дальнейшие перспективы зернового коридора, возможно и дальнейшее уменьшение экспортной выручки.
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«Вместе с тем уменьшение экспортной выручки сбалансировалось сокращением импорта, который мы видим. Например, относительно зарубежных расходов украинцев, вынужденно уехавших из Украины, и сокращения дефицита торговли услугами. Опять же большую роль для сбалансирования играет ритмичное поступление финансирования от партнеров. Так что, никакой катастрофы нет», — рассказал глава финансового комитета.

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По материалам:
Українські Новини
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