Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке — Finance.ua

Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке Сегодня 11:03 — Валюта

Аналитики рассказали о ситуации на валютном рынке

Несмотря на развертывание экологической катастрофы, валютный рынок почти не реагировал на новости: курс гривны остается крепким с незначительными колебаниями.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

«Розничный рынок завершил прошедшую неделю очередным незначительным укреплением курса гривны. В 15 системно важных банках в среднем оно составило чуть больше 0,1% до 36,8−37,4 грн/доллар. С начала года укрепление курса в целом уже превышает 8%», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что наличный курс уже почти сравнялся с курсом, который банки используют для валютных карт, и в большинстве банков выгоднее покупать наличные и пополнять валютные счета, чем покупать валюту на депозитные счета. Именно поэтому объемы покупки безналичной валюты остаются на достаточно низком уровне, а соотношение покупки и продажи валюты на розничном рынке меняется незначительно.

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«Поэтому в итоге курс остается крепким с незначительными колебаниями. Ситуация на межбанковском рынке остается стабильной и с приемлемыми объемами интервенций НБУ», — резюмировали аналитики.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее;

НБУ не исключает шагов по переходу к более гибкому валютному курсу, впрочем, в ближайшее время не следует ожидать полноценного режима плавающего курсообразования.



УНІАН По материалам:

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