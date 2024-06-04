Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы

Мир
0
Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы
Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы
В Германии с 1 июня заработала схема Chancenkarte («Карта возможностей»). Она предоставляет возможности квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.
Об этом пишет DW.

Как принять участие в программе

Для участия в программе Chancenkarte заявители должны иметь не менее двух лет профессиональной подготовки или университетский диплом, признаваемый в стране, где он был получен. Иностранцы также должны владеть немецким или английским языком.
Читайте также
Оценивают кандидатуры заявителей на основе языковых навыков, профессионального опыта, возраста и связей с Германией.
Для получения Chancenkarte необходимо набрать не менее шести баллов. Иностранец с такой картой сможет въехать в Германию для поиска работы сроком до одного года, причем он должен работать до 20 часов в неделю.
Главное отличие схемы состоит в том, что желающие работать в Германии нерезиденты ЕС теперь не должны предъявлять контракт с немецкой компанией перед тем, как получить разрешение на въезд.
Читайте также
Кроме того, с 1 июня упрощаются правила для въезда в Германию и соискателей работы с Западных Балкан.
Квота на работников из региона увеличивается с 25 до 50 тысяч, и для доступа на немецкий рынок труда они уже не должны иметь доказательства профессиональной квалификации.
Однако для въезда в Германию выходцам из западнобалканских стран по-прежнему будет необходим контракт с немецкой компанией.
Новая визовая схема — это часть пакета законов, направленных на преодоление нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.