Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы — Finance.ua

Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы Сегодня 22:13 — Мир

Германия вводит схему упрощенной миграции для привлечения квалифицированных кадров из-за пределов Европы

В Германии с 1 июня заработала схема Chancenkarte («Карта возможностей»). Она предоставляет возможности квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.

Об этом пишет DW.

Как принять участие в программе

Для участия в программе Chancenkarte заявители должны иметь не менее двух лет профессиональной подготовки или университетский диплом, признаваемый в стране, где он был получен. Иностранцы также должны владеть немецким или английским языком.

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Оценивают кандидатуры заявителей на основе языковых навыков, профессионального опыта, возраста и связей с Германией.

Для получения Chancenkarte необходимо набрать не менее шести баллов. Иностранец с такой картой сможет въехать в Германию для поиска работы сроком до одного года, причем он должен работать до 20 часов в неделю.

Главное отличие схемы состоит в том, что желающие работать в Германии нерезиденты ЕС теперь не должны предъявлять контракт с немецкой компанией перед тем, как получить разрешение на въезд.

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Кроме того, с 1 июня упрощаются правила для въезда в Германию и соискателей работы с Западных Балкан.

Квота на работников из региона увеличивается с 25 до 50 тысяч, и для доступа на немецкий рынок труда они уже не должны иметь доказательства профессиональной квалификации.

Однако для въезда в Германию выходцам из западнобалканских стран по-прежнему будет необходим контракт с немецкой компанией.

Новая визовая схема — это часть пакета законов, направленных на преодоление нехватки квалифицированной рабочей силы в Германии.

Європейська правда По материалам:

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