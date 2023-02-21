Германия потеряла 2,5% ВВП из-за войны в Украине — Finance.ua

Германия потеряла 2,5% ВВП из-за войны в Украине Сегодня 19:13 — Мир

Германия потеряла 2,5% ВВП из-за войны в Украине

Немецкий институт экономических исследований (DIW) подсчитал, что полномасштабное вторжение россии в Украину и рост цен на энергоносители стоили экономике ФРГ около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.

Об этом заявил руководитель DIW Марсель Фрацшер в интервью Rheinische Post.

«Немецкая экономика больше пострадала от кризиса, поскольку она больше зависит от российских энергоносителей, имеет высокую долю энергоемкой промышленности и очень зависит от экспорта и глобальных цепей поставок», — пояснил он.

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Руководитель Немецкого института экономических исследований прогнозирует, что высокие цены на энергоносители продолжат влияние на немецкую экономику в течение следующих десятилетий, и местным компаниям придется компенсировать это большим количеством инноваций и повышением уровня производительности.

По словам Фрацшера, если немецкие компании не ускорят уменьшение энергопотребления и внедрение цифровых и экономических преобразований, это может помешать репутации Германии как места для ведения бизнеса.

В свою очередь Ассоциация немецких торгово-промышленных палат (DIHK), ведущая лоббистская группа бизнеса, прогнозирует, что до конца 2023 года война в Украине и ее последствия обойдутся Германии в около 4% ВВП.

Глава DIHK Петер Адриан в интервью Rheinische Post заявил, что в результате экономика страны недополучит около 160 миллиардов евро — то есть примерно 2000 евро на каждого жителя Германии.

Как напоминает газета, центральный банк Германии — Бундесбанк — ранее спрогнозировал, что экономика страны, скорее всего, войдет в техническую рецессию, то есть ВВП страны будет падать в течение двух кварталов подряд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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