Зависимость экономики ФРГ от Китая выросла в 2022 году, это опасно — министр финансов Германии — Finance.ua
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Зависимость экономики ФРГ от Китая выросла в 2022 году, это опасно — министр финансов Германии

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Экономика ФРГ за 2022 год стала еще более зависимой от поставок продукции из Китая, что ставит страну в рискованное положение, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«Опасное развитие событий: торговый дефицит Германии по отношению к Китаю более чем вдвое увеличился за 2022 год», — написал он в твиттере.
В то же время, министр заявил о необходимости для ФРГ избежать зависимости в торговле с КНР, чтобы не повторилась ситуация, которая, по его словам, ранее была между Германией и россией. Линднер отметил, что ФРГ должна наращивать торговлю с ближайшими партнерами.
В свою очередь Bloomberg напоминает, что торговый дефицит ФРГ в отношении КНР вырос с EUR39 млрд в 2021 году до EUR89,7 млрд в 2022 году. Импорт из Китая в Германию вырос более чем на 30% за прошлый год, тогда как немецкие компании экспортировали в КНР всего на 3% больше товаров, чем раньше.
В январе издание Welt am Sonntag сообщало, что члены правящей в Германии коалиции высказывались против сворачивания экономических связей с Китаем.
В ноябре текущего года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал сокращать чрезмерную зависимость союза от Китая. До этого, в середине октября, газета Financial Times сообщала со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС, что Китай — это конкурентом, которому нужно противостоять, и что политику в отношении КНР нужно ужесточать.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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