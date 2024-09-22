Германия открыла завод по переработке лития для производства электромобилей — Finance.ua
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Германия открыла завод по переработке лития для производства электромобилей

Мир
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Германия открыла завод по переработке лития для производства электромобилей
Германия открыла завод по переработке лития для производства электромобилей
Первый в Европе завод по переработке лития был открыт в Германии. Предприятие, производящее гидроксид лития для аккумуляторов электромобилей, уменьшит зависимость Европы от внешних поставщиков.
Об этом сообщает Euronews.
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В Германии открыли первый в Европе завод по переработке гидроксида лития, являющегося важным компонентом для производства батарей электромобилей.
Завод, который построила компания AMG Lithium, будет получать сырье из Бразилии и перерабатывать для производства 20 000 тонн гидроксида лития в год, чего хватит для полумиллиона электрокаров.
Проект призван снизить зависимость Европы от импортных поставок и в перспективе будет обрабатывать литий, добываемый на европейских территориях.
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Недавно канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Белград для переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.
Основной целью визита является подписание соглашения о сотрудничестве по созданию важной шахты для добычи лития.
По материалам:
Корреспондент.net
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