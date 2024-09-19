Германия создает фонд для инвестиций в сырье, чтобы уменьшить зависимость от поставок из Китая — Bloomberg — Finance.ua
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Германия создает фонд для инвестиций в сырье, чтобы уменьшить зависимость от поставок из Китая — Bloomberg

Мир
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Германия создает фонд для инвестиций в сырье, чтобы уменьшить зависимость от поставок из Китая — Bloomberg
Германия создает фонд для инвестиций в сырье, чтобы уменьшить зависимость от поставок из Китая — Bloomberg
Правительство Германии запускает фонд в размере 1 миллиарда евро для инвестиций в сырье, поскольку стремится ограничить зависимость от таких производителей, как Китай, в критически важных минеральных ресурсах, информирует Bloomberg.
«Хорошая новость — фонд сырья в скором времени появится. Во время растущей геополитической неопределенности для Германии крайне важно усилить свою устойчивость в цепях поставок критически важного сырья», — заявила сегодня Франциска Брантнер, замминистра экономики, в своем сообщении в социальной сети X.
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Ранее Politico писало, что Германия постепенно отдаляется из Китая. Самые большие сдвиги происходят в сфере безопасности и обороны, а самые медленные — в частности, в автомобильной промышленности.
По материалам:
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