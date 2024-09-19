Германия создает фонд для инвестиций в сырье, чтобы уменьшить зависимость от поставок из Китая — Bloomberg Сегодня 19:15 — Мир

Германия создает фонд для инвестиций в сырье, чтобы уменьшить зависимость от поставок из Китая — Bloomberg

Правительство Германии запускает фонд в размере 1 миллиарда евро для инвестиций в сырье, поскольку стремится ограничить зависимость от таких производителей, как Китай, в критически важных минеральных ресурсах, информирует Bloomberg

«Хорошая новость — фонд сырья в скором времени появится. Во время растущей геополитической неопределенности для Германии крайне важно усилить свою устойчивость в цепях поставок критически важного сырья», — заявила сегодня Франциска Брантнер, замминистра экономики, в своем сообщении в социальной сети X.

Читайте также Китай прекратил финансирование совместного с россией крупного угольного проекта из-за санкций

Ранее Politico писало, что Германия постепенно отдаляется из Китая. Самые большие сдвиги происходят в сфере безопасности и обороны, а самые медленные — в частности, в автомобильной промышленности.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.