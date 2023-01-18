Генеральный директор YASNO сообщил о ситуации в столице — Finance.ua
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Генеральный директор YASNO сообщил о ситуации в столице

Энергетика
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Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook рассказал о ситуации в столице.
Дефицит остается существенным. Киев 17.01.2023 имел ограничение в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренным отключениям, к плановым, стабилизационным. Графики не действовали.
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На 18 января прогнозируемые ограничения такие же.
«Хотя мы все пытаемся экономить и за окном потеплело, объемы потребления пока не падают», — написал он.
Почему так? «Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления снабжения мы начинаем „наслаждаться“. Заряжаем то, что село, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать. Но сегодня я хочу объяснить роль каждого звена в энергетической системе на простой аналогии», — объяснил он.
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Разделим энергосеть на блоки. Первый блок — это генерация. АЭС как основной производитель, ТЭС и ТЭЦ — как балансировщики, гидроэлектростанции, которыми тоже пытаются балансировать, ветровые, солнечные станции — источники, постоянно дающие определенные объемы электроэнергии. Сейчас есть недостаток генерации и на АЭС, и на тепловых станциях. После последней атаки повреждены 9 блоков ТЭС.
Второй блок — это магистральные сети, которые администрирует НЭК Укрэнерго. Эти сети имеют повреждения.
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Третий блок — операторы систем распределения в регионах. Они регулируют наше потребление, выполняя лимиты, устанавливаемые Укрэнерго. Повреждена и их сетевая инфраструктура.
Четвертый блок — поставщики, среди которых и YASNO.
«Мы собственно закупаем электроэнергию на рынке и передаем ее нашим клиентам, создаем сервисы для быстрого взаимодействия. YASNO — это как супермаркет: сколько привезли, столько и продаем. Мы стараемся держать вас в курсе всего, что происходит в системе, работаем над тем, чтобы было удобно и понятно. И гарантировать поставку продукции, которой недостаточно в стране вообще, да еще и по разбитым дорогам — не может ни поставщик, ни логист, ни производитель», — резюмировал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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