НКРЭКУ оштрафовала облэнерго в трех областях из-за несправедливых отключений света — Finance.ua

НКРЭКУ оштрафовала облэнерго в трех областях из-за несправедливых отключений света
Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг оштрафовала «Черновцыоблэнерго», «Волыньоблэнерго» и «Винницаоблэнерго» из-за несправедливых графиков отключения света потребителям.
Об этом говорится в сообщении на сайте НКРЭКУ.
Проверку операторов системы распределения провели из-за многочисленных жалоб потребителей. Проверки охватывали деятельность компаний в течение ноября-декабря 2022 года.
Отмечается, что облэнерго неравномерно применяли графики отключения света без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они неверно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные веб-сайты.
Следовательно, НКРЭКУ решила оштрафовать эти облэнерго на 85 тыс. грн и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения. Кроме того, Нацкомиссия наложила административные взыскания в размере 1700 грн и на их руководителей.
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