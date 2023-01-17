В Киеве отключают свет во всех серых зонах: YASNO объяснило почему — Finance.ua
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В Киеве отключают свет во всех серых зонах: YASNO объяснило почему

Энергетика
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По состоянию на 16 января в Киеве ситуация с электроэнергией остается сложной. Поэтому сегодня свет отключали во всех серых зонах графика.
Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Он объяснил, что эти ограничения — единственная возможность не сделать всё еще хуже.
«Сегодня на Киев было 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас — это единственная возможность не сделать всё еще хуже», — отметил Коваленко.
Он напомнил, что в Украине наблюдается значительный дефицит в генерации. В начале 2022 года структура генерации выглядела так:
  • атомные электростанции — 55%;
  • ТЭС и ТЭЦ — 29%;
  • гидроэлектростанции — 7%;
  • возобновляемые источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) — 9%.
По словам Коваленко, атомные электростанции, которые являются основным источником и производят большие объемы электроэнергии, негибки и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. В настоящее время атомная генерация работает не в полной мере, поскольку ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. Каким-либо образом компенсировать это невозможно.
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Обычно для быстрой балансировки генерации и потребления используется тепловая генерация, но сейчас повреждены и ТЭС. Сейчас энергетики пытаются использовать гидроэлектростанции, однако они требуют времени на восстановление.
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«То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Энергосистема по всей Украине единая. Это значит, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесщины, и Черкасщины». И светло-серые зоны графика сейчас скорее всего означают отключение", — подытожил Коваленко.

Справка Finance.ua:

  • 14 января российские оккупанты нанесли по территории Украины 57 ракетных и 3 авиационных удара. В ДТЭК заявили, что российские оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС, из-за чего они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям.
По материалам:
УНІАН
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