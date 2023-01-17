Пережить блэкаут: как возросла популярность товаров, помогающих приспособиться к отключениям электроэнергии — Finance.ua

Пережить блэкаут: как возросла популярность товаров, помогающих приспособиться к отключениям электроэнергии Сегодня 09:36 — Личные финансы

Пережить блэкаут: как возросла популярность товаров, помогающих приспособиться к отключениям электроэнергии

Графики отключений электроэнергии изменили ежедневную рутину украинцев, ведь теперь каждый вечер сопровождается изучением расписания подачи света. Чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, люди начали активно заботиться об альтернативных источниках энергии: генераторах, фонарях, павербанках. Как изменился спрос на электронику для блэкаута, когда отключения по всей стране стали самыми массовыми — узнавали аналитики OLX.

Самые популярные генераторы

Начиная с ноября, украинцы начали активно запасаться генераторами, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение своих домов и коммерческих помещений. Выбирали преимущественно среди трех основных типов: бензиновых, дизельных и инверторных. Так, в течение пяти недель (7 ноября — 11 декабря) на OLX самым большим был ассортимент именно бензиновых генераторов — 64 923 объявления. Выбор среди дизельных был в четыре раза меньше — 16 105 предложений. Желающие приобрести инверторный генератор могли выбирать из 10 572 товаров.

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Зато сами покупатели чаще всего искали именно инверторный тип, ведь он более экономичен и более устойчив к перепадам напряжения. При этом работает бесшумно. Количество поисков составило 473 509, а пик интереса наблюдался с 28 ноября по 4 декабря — 162 676 поисков. Чуть меньше ажиотажа было по поисковому запросу «бензиновый генератор» — 414 652 поиска. А вот дизельные генераторы искали более чем в полтора раза реже — 250 855 раз.

Самые популярные павербанки и зарядные станции

Кроме того, за последние два месяца украинцы стали все больше запасаться павербанками и тщательнее изучать характеристики, чтобы хватило для заряда всех гаджетов. Если анализировать ассортимент, то в течение 7 ноября — 11 декабря наиболее распространенными типами портативных зарядных устройств по своей емкости стали:

20 000 мАч — 12 138 объявлений на OLX;

10 000 мАч — 11 319;

30 000 мАч — 5 974;

50 000 мАч — 1 534;

40 000 мАч — 875.

Предложение отвечало спросу, поскольку украинцы чаще всего искали именно павербанки емкостью в 20 000 мАч — 22 138 поисков на OLX. На втором месте по популярности оказались еще более мощные зарядные устройства емкостью 30 000 мАч. Их искали 12449 раз. В тройке лидеров также батареи емкостью в 10 00 мАч (6773 поиска), поскольку они наиболее оптимальны по цене.

Постепенно росла и популярность зарядных станций. Так, в течение 7 ноября — 11 декабря выбор на OLX увеличивался еженедельно. За эти 5 недель ассортимент увеличился более чем в три раза и составил 3144 объявлений. Почти в 2,5 раза вырос и спрос, ведь количество поисков тоже росло еженедельно и составило 21 494 запроса с 5 по 11 декабря.

Горелки и фонарики

Выбор среди горелок тоже стабильно увеличивался, хоть и не столь резко, как среди зарядных станций. С 7 ноября по 11 декабря ассортимент вырос на 15% и составил 9 926 объявлений. А вот спрос на горелки колебался. Самый большой ажиотаж среди пользователей OLX наблюдался в начале зимы. Тогда этот товар искали 67139 раз.

Ассортимент фонариков также изменялся в соответствии с социальными запросами и вырос в 1,4 раза. Наибольшее количество поисковых запросов на OLX было зафиксировано в начале декабря. Тогда украинцы более 329 тысяч раз искали фонарики, что почти вдвое превышает показатель в начале ноября.

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