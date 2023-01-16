В Украину завезли генераторов совокупной мощностью как один энергоблок АЭС — Finance.ua

В Украину завезли генераторов совокупной мощностью как один энергоблок АЭС Сегодня 09:31 — Энергетика

В Украину завезли генераторов совокупной мощностью как один энергоблок АЭС

В Украине с осени электроэнергию массово производят не только атомные, гидро- и тепловые электростанции, но и генераторы. Мощность импортированных устройств — минимум 1 ГВт. Какие генераторы выбирали чаще всего, сколько нужно на них горючего и сколько они все стоили — читайте дальше.

За 11 месяцев 2022 года в Украину импортировали почти 354 000 генераторов на $355 млн, рассказали в Гостаможслужбе по запросу Forbes. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году (58 000 штук). Правда, задекларированная стоимость ввозимых устройств выросла всего в 2,5 раза. Почему так? В 2021 году больше завозили мощные генераторы. В год полномасштабной войны приоритеты были другими.

С лета 2022-го количество ввозимых аппаратов начало существенно увеличиваться, а осенью объемы удваивались ежемесячно. В октябре сеть «Эпицентр» зафиксировала увеличение спроса на генераторы в своих магазинах в 5-7 раз. На крупнейшем онлайн-ритейлере Rozetka за год спрос на эти устройства вырос в четыре раза, а пик продаж был в ноябре. В октябре пик продаж наблюдали и на Prom.ua.

Бензиновые генераторы мощностью до 7,5 кВт — самая популярная позиция среди украинцев. Это более 80% всех ввезенных единиц. Они подходят, чтобы питать частный дом или малый бизнес, например кафе. На Rozetka самые популярные бензиновые генераторы мощностью 2,5–3 кВт, затем — 5–6 кВт. Чаще всего покупают устройства за 25 000-40 000 грн, рассказали Forbes в пресс-службе онлайн-ритейлера.

В пресс-службе Prom.ua рассказали, что чаще всего покупают бензиновые генераторы Kraft Dele на 3 кВт со средним чеком 12 800 грн, Honda на 6,5 кВт за почти 20 000 грн и Einbach 2-5 кВт за 15 400 грн.

Общая мощность ввезенных в Украину генераторов

Таможенная служба считает устройства по кодам УКТ ВЭД: количество бензиновых мощностью до 7,5 кВт; мощностью от 7,5 до 375 кВт; от 375 до 750 кВт и т.д. Если умножить количество генераторов на минимальную мощность в секторе и подытожить — получается более 1 ГВт, что равно одному энергоблоку Хмельницкой атомной электростанции.

Сколько нужно бензина на генераторы

Чем больше генератор, тем дешевле будет производимая им электроэнергия, говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Принимать во внимание заявленные технические характеристики производителя не стоит: в большинстве случаев на практике все будет иначе, предупреждает он.

Стоимость производимой генератором электроэнергии зависит от производителя и качества генератора. У меня генератор на 7,5 кВт премиум-класса. При погрузке 3–4 кВт он потребляет 1,7–1,9 л бензина в час. Следовательно, 1 кВт·ч стоит 27–29 грн. У моего товарища дешевый китайский генератор мощностью 4 кВт, для него стоимость 1 кВт·ч достигает 50 грн", — говорит Харченко.

Стоимость электроэнергии для населения — 1,68 грн за кВт·ч, что в десятки раз дешевле, чем стоит электроэнергия генератора. Для большинства украинских предприятий, по словам главы «Укрэнерго» Кудрицкого, конечная цена за электроэнергию составляет 5–6 грн за кВт⋅час.

Генераторы работают и на дизеле, и на бензине А-92, и на более дорогом А-95 — он производит меньше выбросов, говорит Харченко. Для одновременной работы всех 354 000 генераторов в течение четырех часов блэкаута может потребоваться около 200–400 млн грн. Массовый переход на генераторы увеличил спрос на бензин и дизель в Украине на 10–20%, рассказывали Forbes в начале декабря крупные сети АЗС.

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