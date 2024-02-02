General Motors сократит расходы на подразделение роботакси Cruise на $1 млрд в 2024 году — Finance.ua

General Motors сократит расходы на подразделение роботакси Cruise на $1 млрд в 2024 году
General Motors заявила о намерениях сократить расходы на подразделение роботакси Cruise в 2024 году примерно на $1 млрд.
Генеральный директор GM Мэри Барра пояснила, что поскольку предварительные планы расширить работу такси Cruise до 20 городов сейчас приостановлены, GM не нужно тратиться на транспортные средства и операционный персонал.
Читайте также
В то же время она подчеркнула, что компания остается благосклонной к проекту беспилотного вождения. По ее словам, автопроизводитель «переориентирует и перезапустит Cruise». Соответствующий график планируется обнародовать в скором времени.
Как известно, в октябре прошлого года в Сан-Франциско произошел инцидент, когда управляемое человеком авто сбило женщину и покинуло место ДТП. После этого роботакси Cruise тоже наехало на пострадавшую и протащило ее за собой еще на несколько метров.
После этого власти Калифорнии аннулировали лицензию Cruise, а компания посоветовала приостановить производство специального автономного транспортного средства без руля и педалей Origin. На фоне этих событий у компании начались отставки. К примеру, свой пост покинул гендиректор Кайл Фогт.
Поделиться новостью