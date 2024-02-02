General Motors сократит расходы на подразделение роботакси Cruise на $1 млрд в 2024 году — Finance.ua
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General Motors сократит расходы на подразделение роботакси Cruise на $1 млрд в 2024 году

Фондовый рынок
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General Motors сократит расходы на подразделение роботакси Cruise на $1 млрд в 2024 году
General Motors сократит расходы на подразделение роботакси Cruise на $1 млрд в 2024 году
General Motors заявила о намерениях сократить расходы на подразделение роботакси Cruise в 2024 году примерно на $1 млрд.
Об этом пишет Mezha со ссылкой на Reuters.
Генеральный директор GM Мэри Барра пояснила, что поскольку предварительные планы расширить работу такси Cruise до 20 городов сейчас приостановлены, GM не нужно тратиться на транспортные средства и операционный персонал.
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В то же время она подчеркнула, что компания остается благосклонной к проекту беспилотного вождения. По ее словам, автопроизводитель «переориентирует и перезапустит Cruise». Соответствующий график планируется обнародовать в скором времени.
Как известно, в октябре прошлого года в Сан-Франциско произошел инцидент, когда управляемое человеком авто сбило женщину и покинуло место ДТП. После этого роботакси Cruise тоже наехало на пострадавшую и протащило ее за собой еще на несколько метров.
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После этого власти Калифорнии аннулировали лицензию Cruise, а компания посоветовала приостановить производство специального автономного транспортного средства без руля и педалей Origin. На фоне этих событий у компании начались отставки. К примеру, свой пост покинул гендиректор Кайл Фогт.
По материалам:
mezha.media
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