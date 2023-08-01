General Motors и MG готовят недорогого электрического конкурента Suzuki Jimny (фото) — Finance.ua

General Motors и MG готовят недорогого электрического конкурента Suzuki Jimny (фото) 01.08.2023, 01:28 — Технологии&Авто

General Motors и MG готовят недорогого электрического конкурента Suzuki Jimny (фото)

Электрический кроссовер MG достигает менее 3,4 м в длину. Автомобиль оснащен 68-сильным мотором, а его запас хода превышает 300 км.

Опубликованы патентные изображения нового электрокросовера MG. Компактная модель выйдет на рынок в 2025 году. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый MG оказался знакомым, ведь, в сущности, это новый Baojun Yep. В этом нет ничего удивительного, поскольку концерн SAIC, которому принадлежит MG, также является совладельцем китайского бренда Baojun наряду с General Motors. Некоторые модели Baojun уже поставляются на экспорт под маркой MG.

От Baojun Yep электромобиль MG ничем не отличается. Компактный кроссовер станет «зеленой» альтернативой сравнимому по размерам Suzuki Jimy (у которого в скором времени также появится электрическая версия).

Габариты Baojun Yep 2023:

длина — 3385 мм;

ширина — 1685 мм;

высота — 1721 мм;

колесная база — 2110 мм.

В четырехместном салоне на передней панели установлены два дисплея, а в базовом оснащении есть камера заднего вида и подогрев сидений. Топовая версия получила парковочный автопилот, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, технологии автоматического торможения, контроля полосы и «слепых» зон. Среди опций есть оригинальный дисплей на задней двери.

Электромобиль Baojun Yep дебютировал в 68-сильной заднеприводной версии, способной развить 100 км/ч. Позже появится двухмоторный вариант с полным приводом. Аккумуляторная батарея на 28,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 303 км. Цена стартует с $11 300.

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Фокус По материалам:

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