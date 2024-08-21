General Motors сократит более тысячи инженеров-программистов для оптимизации работы — Finance.ua
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General Motors сократит более тысячи инженеров-программистов для оптимизации работы

Фондовый рынок
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General Motors сократит более тысячи инженеров-программистов для оптимизации работы
General Motors сократит более тысячи инженеров-программистов для оптимизации работы
General Motors Co. сокращает более 1000 инженеров-программистов, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою организацию программного обеспечения и услуг.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, более 600 увольнений придутся на штат Мичиган, США.
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«Строя будущее GM, мы должны упрощать для скорости и совершенства, делать смелый выбор и определять приоритеты инвестиций, которые будут иметь наибольшее влияние», — говорится в заявлении GM, опубликованном в понедельник, в котором подтверждаются сокращения, но не уточняется, сколько людей пострадало от них.
GM разрабатывает автомобильное программное обеспечение, которое все чаще управляет основными системами автомобиля, от управления аккумулятором и характеристиками вождения до дисплеев содержимого автомобиля, особенно на новейших электрических моделях компании.
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Автопроизводитель надеется, что новые услуги, такие как подключение клиентов к зарядным станциям, цифровой контент и другие неавтомобильные бизнесы, однажды прибавят миллиарды долларов годового дохода.
По материалам:
Економічна Правда
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