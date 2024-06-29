Гендиректор Binance прогнозирует, что до конца 2024 года цена на BTC повторно побьет исторический максимум — Finance.ua

Гендиректор Binance прогнозирует, что до конца 2024 года цена на BTC повторно побьет исторический максимум Сегодня 22:20 — Криптовалюта

Гендиректор Binance прогнозирует, что до конца 2024 года цена на BTC повторно побьет исторический максимум

Генеральный директор биржи Binance Ричард Тенг сказал, что к концу 2024 года цена BTC может значительно возрасти. Его прогноз основан на постоянном высоком спросе в условиях сокращения предложения на рынке.

Об этом он сказал в интервью Bankless.

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СЕО Binance рассказал о том, на какой стадии четвертого цикла находится крипторинок сейчас и чего следует ожидать в будущем.

«Я думаю, что мы находимся в самом начале этого „бычьего“ цикла. Прошлый год был откровенно неудачным, и мы все еще ощущаем его последствия. Но в то же время в этом цикле есть определенные отличия. Одно из них — биткоин обновил исторический максимум еще до халвинга», — сказал Тенг.

Он отметил, что не ожидал такого развития событий. Поэтому, по его мнению, BTC повторно побьет исторический максимум до конца 2024 года, достигнув уровня в 80 тыс. долларов.

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По словам Тенга, следующий год обещает быть еще более успешным для крипторинка в целом и BTC, в частности благодаря более благоприятным макроэкономическим условиям.

Прогнозируемая им цена BTC на 2025 год составляет 120 тысяч долларов.

Он отметил, что не ожидал столь быстрого принятия спотовых ETF на базе актива, что привело к резкому росту спроса от институциональных инвесторов и увеличению цены криптовалюты

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