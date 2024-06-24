Крупный британский банк откроет подразделение по торговле криптовалютой — Finance.ua
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Крупный британский банк откроет подразделение по торговле криптовалютой

Криптовалюта
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Крупный британский банк откроет подразделение по торговле криптовалютой
Крупный британский банк откроет подразделение по торговле криптовалютой, esgnews.com
Британский международный финансовый конгломерат Standard Chartered Plc создает отдел торговли криптовалютами Bitcoin и Ethereum. Это делает его одним из первых мировых банков, которые запустят спотовую торговлю криптовалютой.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими регулирующими органами, чтобы поддержать спрос наших институциональных клиентов в торговле Bitcoin и Ethereum», — говорится в заявлении банка.

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Банки, включая Goldman Sachs Group Inc., годами торговали криптовалютными деривативами, но строгие правила не позволяли им работать непосредственно с базовыми активами. Это усложняет получение прибыли для банков.
Standard Chartered - один из нескольких крупных банков, которые все больше продвигаются в криптовалюту, потому что институциональное внедрение класса активов расширяется. Банк владеет частями в двух криптокомпаниях, Zodia Custody и Zodia Markets, предлагающих различные услуги от хранения до внебиржевой торговли.
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Курс криптовалют к доллару

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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